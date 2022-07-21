Ранковий удар по Харкову: кількість загиблих та поранених зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до трьох, поранених – до 23. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.
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"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами двох районів Харкова загибло троє людей, ще 23 – поранено", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Встановлено, що 21 липня о 9:30 ранку окупанти обстріляли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі Харкова. Загинуло троє цивільних, ще 20 дістали поранення.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Крім того, російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району Харкова. Окупанти влучили у житловий будинок. Постраждали троє мирних жителів.
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюють.
Нагадаємо
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про двох загиблих та 21 пораненого.