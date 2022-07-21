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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 21209 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 64487 перегляди

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Ранковий удар по Харкову: кількість поранених зросла до 21

Ранковий удар по Харкову: кількість поранених зросла до 21

Київ • УНН

 • 187747 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до 21, загинуло щонайменше двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Ранковий терор у Харкові. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз 21 людина отримала поранення, 2 – загинули", – написав Синєгубов.

Деталі

На місцях влучань працюють 14 бригад "швидкої" та правоохоронці. 

Синєгубов підкреслив, що постраждали виключно цивільні люди. Пошкоджено також виключно мирну інфраструктуру: авто, торговельні павільйони, житловий будинок, де на першому  поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти вдарили з "Ураганів" по одному з найгустонаселеніших районів Харкова.

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