Сьогодні російські окупанти вдарили з "Ураганів" по одному з найгустонаселеніших районів Харкова.
Ранковий удар по Харкову: кількість поранених зросла до 21
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до 21, загинуло щонайменше двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Ранковий терор у Харкові. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз 21 людина отримала поранення, 2 – загинули", – написав Синєгубов.
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На місцях влучань працюють 14 бригад "швидкої" та правоохоронці.
Синєгубов підкреслив, що постраждали виключно цивільні люди. Пошкоджено також виключно мирну інфраструктуру: авто, торговельні павільйони, житловий будинок, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.
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