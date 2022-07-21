Ранковий удар по Харкову: кількість поранених зросла до 21

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"Ранковий терор у Харкові. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз 21 людина отримала поранення, 2 – загинули", – написав Синєгубов.

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На місцях влучань працюють 14 бригад "швидкої" та правоохоронці.

Синєгубов підкреслив, що постраждали виключно цивільні люди. Пошкоджено також виключно мирну інфраструктуру: авто, торговельні павільйони, житловий будинок, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.

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