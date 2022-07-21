Сегодня российские оккупанты ударили с "Ураганов" по одному из самых густонаселенных районов Харькова.
Утренний удар по Харькову: количество раненых выросло до 21
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Количество раненых в результате утреннего обстрела Харькова выросло до 21, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"Утренний террор в Харькове. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент 21 человек получил ранения, 2 – погибли", – написал Синегубов.
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На местах попаданий работают 14 бригад "скорой" и правоохранители.
Синегубов подчеркнул, что пострадали исключительно гражданские люди. Повреждена также исключительно мирная инфраструктура: авто, торговые павильоны, жилой дом, где на первом этаже расположена стоматологическая клиника, общественный транспорт.
Напомним