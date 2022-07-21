Утренний удар по Харькову был из "Ураганов": есть уже двое погибших, среди 19 раненых - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Утренний удар российских оккупантов по Харькову был совершен из РСЗО "Ураган", есть уже двое погибших, среди 19 раненых - ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими «Ураганами» 19 раненых, среди них - 1 ребенок. К сожалению, 4 человека - в тяжелом состоянии. 2 человека погибли", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
На местах попаданий, по словам главы ОВА, продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи.
"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилой инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было", - сообщил Синегубов.
Все службы работают на местах в усиленном режиме, добавил он.
"Жителей Харькова просим быть крайне осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях!" – подчеркнул председатель ОВА.
Дополнение
В Харькове ударили по одному из самых густонаселенных районов.