Ранковий удар по Харкову був з "Ураганів": є вже двоє загиблих, серед 19 поранених - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Ранковий удар російських окупантів по Харкову був здійснений з РСЗВ "Ураган", є вже двоє загиблих, серед 19 поранених - дитина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими «Ураганами» 19 поранених, серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані. 2 людини загинули", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
На місцях влучань, зі слів голови ОВА, продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.
"Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було", - повідомив Синєгубов.
Усі служби працюють на місцях у посиленому режимі, додав він.
"Жителів Харкова просимо бути вкрай обережними, ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто. Перебувайте в укриттях!" - наголосив голова ОВА.
Доповнення
У Харкові вдарили по одному з найгустонаселеніших районів.