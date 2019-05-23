Утренний Киев стоит в пробках

По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Бассейной, Новоконстантиновской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Луговой, Набережном шоссе.

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Также определенное затруднение движения заметно на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улицах Елены Телиги, Шелковичной, бульваре Леси Украинки, Надднепрянском шоссе.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге, улицах Киевской и Соборной, проспекте Леся Курбаса.

На левом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдается на проспектах Генерала Ватутина и Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе.

На Северном, Южном мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.

Напомним, в Киеве ограничат движение по случаю Всеукраинского дня семьи.

Кроме того, в воскресенье, 26 мая, в Киеве состоится 27-й спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами", в связи с чем в центре столицы перекроют движение.