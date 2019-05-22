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У Києві обмежать рух з нагоди Всеукраїнського дня сім’ї

У Києві обмежать рух з нагоди Всеукраїнського дня сім’ї

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У центрі столиці, у зв’язку із заходом до Всеукраїнського дня сім’ї та Міжнародного дня захисту дітей, можливе обмеження транспортного руху 8 червня. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Як зазначається, учасники заходу розпочнуть збір о 10:00 в парку імені Т. Шевченка, після чого з 11:00 вони, на чолі із главами Церков і релігійних організацій, рушать за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка – вулиця Хрещатик – вулиця Михайла Грушевського – площа Конституції. У цей час, із 11:00 до 12:15, у разі необхідності буде обмежено рух усіх видів транспорту. Колону супроводжуватимуть близько 10 автомобілів із гучномовцями. Завершиться подія на площі Конституції о 15:00.

У КМДА повідомили, що монтаж конструкцій і обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, триватиме:

- у парку імені Тараса Шевченка – 7 червня із 18:00 до 09:00 8 червня;
- на площі Конституції – 8 червня з 08:00 до 11:00.

Демонтаж мають здійснити:

- в парку імені Тараса Шевченка – 8 червня з 11:00 до 18:00;
- на площі Конституції – 8 червня з 15:00 до 20:00.

Раніше УНН повідомляв, що У Києві на вихідних перекриють рух транспорту.

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