У Києві обмежать рух з нагоди Всеукраїнського дня сім’ї

Як зазначається, учасники заходу розпочнуть збір о 10:00 в парку імені Т. Шевченка, після чого з 11:00 вони, на чолі із главами Церков і релігійних організацій, рушать за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка – вулиця Хрещатик – вулиця Михайла Грушевського – площа Конституції. У цей час, із 11:00 до 12:15, у разі необхідності буде обмежено рух усіх видів транспорту. Колону супроводжуватимуть близько 10 автомобілів із гучномовцями. Завершиться подія на площі Конституції о 15:00.

У КМДА повідомили, що монтаж конструкцій і обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, триватиме:

- у парку імені Тараса Шевченка – 7 червня із 18:00 до 09:00 8 червня;

- на площі Конституції – 8 червня з 08:00 до 11:00.

Демонтаж мають здійснити:

- в парку імені Тараса Шевченка – 8 червня з 11:00 до 18:00;

- на площі Конституції – 8 червня з 15:00 до 20:00.

Раніше УНН повідомляв, що У Києві на вихідних перекриють рух транспорту.