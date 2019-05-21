У Києві на вихідних перекриють рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Під час традиційного урочистого святкування Дня столиці та Дня Києва 25 та 26 травня передбачено тимчасове обмеження транспортного руху. Про це повідомляє прес-центр КМДА, передає УНН.
Зокрема, заплановано обмеження транспортного руху:
25-26 травня – під час фестивалю "Країна Франкіана" на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською;
25 травня з 05:30 до 17:30 – під час міжнародних змагань з велосипедного спорту RACE HORIZON PARK за маршрутом: площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро "Шулявська" – просп. Перемоги – площа Перемоги.
Перекриття транспортного руху передбачено також:
25-26 травня під час фестивалю "Країна Франкіана" на площі Івана Франка до перехрестя з вул. Станіславського;
Також під час міжнародних змагань з велосипедного спорту RACE HORIZON PARK за маршрутами:
25 травня з 05:30 до 17:30 – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка;
26 травня з 09:30 до 16:00 – вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка (старт-фініш біля будинку № 28 на вул. Солом’янська);
26 травня з 08:00 до 15:00 під час 27-го спортивно-благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури – НСК "Олімпійський" – вул. Еспланадна – вул. Басейна – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва 26 травня перекриють рух через "Пробіг під каштанами".