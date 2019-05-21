В Киеве на выходных перекроют движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Во время традиционного торжественного празднования Дня столицы и Дня Киева 25 и 26 мая предусмотрено временное ограничение транспортного движения. Об этом сообщает пресс-центр КГГА, передает УНН.
В частности, запланировано ограничение транспортного движения:
25-26 мая - во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской;
25 мая с 5:30 до 17:30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршруту: площадь Победы - ул. Победы - разворот возле станции метро "Шулявская" - ул. Победы - площадь Победы.
Перекрытие транспортного движения предусмотрено также:
25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского;
Также во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршрутам:
25 мая с 5:30 до 17:30 - ул. Крещатик - б-р Тараса Шевченко;
26 мая с 09:30 до 16:00 - ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенская)
26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Независимости - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК "Олимпийский" - ул. Эспланадная - ул. Бассейная - ул. Крещатик - Майдан Независимости.
Как сообщал УНН, в центре Киева 26 мая перекроют движение из-за "Пробега под каштанами".