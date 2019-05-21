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У центрі Києва 26 травня перекриють рух через "Пробіг під каштанами"

У центрі Києва 26 травня перекриють рух через "Пробіг під каштанами"

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У неділю, 26 травня, у столиці відбудеться 27-й спортивно-масовий благодійний захід "Пробіг під каштанами". Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Відповідно до розпорядженням КМДА № 879 під час заходу, із 08:00 до 15:00, у столиці перекриють рух транспорту низкою центральних вулиць за маршрутом пробігу: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – площа Льва Толстого – вулиця Велика Васильківська – розворот на вулиці Діловій – вулиця Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Окрім того, передбачено заборону руху всіх видів транспорту під час монтажу та демонтажу сценічних конструкцій на вулиці Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні до вулиці Богдана Хмельницького) із 18:00 25 травня до 20:00 26 травня.

У рамках пробігу відбудеться сім стартів: "Пробіг у ходунках" (для малюків 9-14 місяців, які роблять перші кроки), дитячий пробіг із дитячими колясками, спортивний пробіг (для професійних спортсменів і учасників зі спеціальною спортивною підготовкою), пробіг мужніх (для осіб із фізичними обмеженнями, які долають дистанцію у візках чи за допомогою милиць, палиць, ціпків), "Пробіг із собакою", "Пробіг наосліп" і благодійний пробіг (для осіб без спеціальної спортивної підготовки, а також команд-учасниць).

Зібрані кошти буде направлено для оплати електрофізіологічної кардіонавігаційної системи, придбаної для Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України.

Українські Національні Новини

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