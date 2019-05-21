В центре Киева 26 мая перекроют движение из-за "Пробега под каштанами"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70810 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87229 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99552 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123769 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111836 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137917 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144669 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130207 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В центре Киева 26 мая перекроют движение из-за "Пробега под каштанами"

В центре Киева 26 мая перекроют движение из-за "Пробега под каштанами"

Киев  •  УНН

 • 14116 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В воскресенье, 26 мая, в столице состоится 27-е спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Согласно распоряжению КГГА № 879 во время мероприятия, с 08:00 до 15:00, в столице перекроют движение транспорта рядом центральных улиц по маршруту пробега: Майдан Независимости - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - разворот на улице Деловой - улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - улица Крещатик - Майдан Независимости.

Кроме того, предусмотрен запрет движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций на улице Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни до улицы Богдана Хмельницкого) с 18:00 25 мая по 20:00 26 мая.

В рамках пробега состоится семь стартов: "Пробег в ходунках» (для детей 9-14 месяцев, которые делают первые шаги), детский пробег с детскими колясками, спортивный пробег (для профессиональных спортсменов и участников со специальной спортивной подготовкой), пробег мужественных (для лиц с физическими ограничениями, которые преодолевают дистанцию в колясках или с помощью костылей, палок, палок), "Пробег с собакой", "Пробег вслепую" и благотворительный пробег (для лиц без специальной спортивной подготовки, а также команд-участниц).

Собранные средства будут направлены для оплаты электрофизиологической кардионавигационной системы, приобретенной для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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