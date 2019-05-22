В Киеве ограничат движение по случаю Всеукраинского дня семьи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В центре столицы, в связи с мероприятием ко Всеукраинскому дню семьи и Международному дню защиты детей, возможно ограничение транспортного движения 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
Как отмечается, участники мероприятия начнут сбор в 10:00 в парке имени Т. Шевченко, после чего с 11:00 они, во главе с главами Церквей и религиозных организаций, двинутся по маршруту: бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - улица Михаила Грушевского - площадь Конституции. В это время, с 11:00 до 12:15, в случае необходимости будет ограничено движение всех видов транспорта. Колонну будут сопровождать около 10 автомобилей с громкоговорителями. Завершится событие на площади Конституции в 15:00.
В КГГА сообщили, что монтаж конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятия, продолжится:
- в парке имени Тараса Шевченко - 7 июня с 18:00 до 09:00 8 июня;
- на площади Конституции - 8 июня с 08:00 до 11:00.
Демонтаж должны осуществить:
- в парке имени Тараса Шевченко - 8 июня с 11:00 до 18:00;
- на площади Конституции - 8 июня с 15:00 до 20:00.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве на выходных перекроют движение транспорта.