Ранковий Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. На дорогах Києва, зокрема у центрі столиці, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Жилянській, Басейній, Новокостянтинівській, Січових Стрільців, Набережно-Луговій, Набережному шосе.
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Також певне ускладнення руху помітне на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, вулицях Олени Теліги, Шовковичній, бульварі Лесі Українки, Наддніпрянському шосе.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на Голосіївському проспекті, Великій окружній дорозі, вулицях Київській та Соборній, проспекті Леся Курбаса.
На лівому березі ускладнення руху автотранспорту спостерігається на проспектах Генерала Ватутіна та Соборності, Броварському проспекті, бульварі Перова, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе.
На Північному, Південному мосту та мосту Патона затори спостерігаються у бік правого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у Києві обмежать рух з нагоди Всеукраїнського дня сім’ї.
Крім того, у неділю, 26 травня, у Києві відбудеться 27-й спортивно-масовий благодійний захід “Пробіг під каштанами”, у зв’язку з чим у центрі столиці перекриють рух.