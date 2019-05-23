Українців попередили про погіршення погодних умов

КИЇВ. 23 травня. УНН. У четвер, 23 травня, в Україні, крім більшості південних областей, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.