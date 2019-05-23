Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У четвер, 23 травня, в Україні, крім більшості південних областей, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 23 травня в Україні, крім більшості південних областей, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)",- йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, дощова погода в Україні протримається щонайменше наступні два дні, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град.