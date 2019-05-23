Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"По данным Укргидрометцентра, 23 мая в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Напомним, дождливая погода в Украине продержится как минимум следующие два дня, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье местами град.



