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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112780 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116917 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115374 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130919 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106401 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108576 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108510 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131947 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130708 просмотра

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Утреннее совещание у Разумкова: стало известно, что обсуждали главы фракций

Утреннее совещание у Разумкова: стало известно, что обсуждали главы фракций

Киев  •  УНН

 • 16488 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Во время совещания в кабинете председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, которое проходила во время перерыва в утреннем заседании парламента, главы фракций обсуждали нарушение подписанного ими меморандума о рынке земли. Об этом корреспонденту УНН сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Я думаю, обсуждали все же более организационные вопросы. По меморандуму, который был подписан между всеми фракциями накануне Нового года. А сейчас, как я услышала от руководства других фракций, он был нарушен. Следовательно, это был тот вопрос, который обсуждали. Но, конечно, он касался рынка земли", - сказала Верещук, отвечая на вопрос, что обсуждали главы фракций на совещании у Разумкова.

Добавим, сегодня около 10:40 в Раде был объявлен перерыв для совещания глав фракций в кабинете Разумкова. Рада возобновила работу только через 2 часа.

Напомним, как сообщал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли.

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