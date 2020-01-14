У Раді оголосили перерву для наради голів фракцій у кабінеті Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив перерву у ранковому засіданні і зібрав голів фракцій та голову комітету з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського на нараду у своєму кабінеті, передає кореспондент УНН.
"Надійшла заява від двох фракцій оголосити перерву на 30 хвилин і провести нараду у кабінеті голови ВРУ. Я запрошую керівництво ВРУ, голів фракцій та голову аграрного комітету до мого кабінету. Перерва до 11:05", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема, президентські законопроекти про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії №1013 та щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ВР №1028.
Раніше ВР розпочала перше засідання у цьому році вшануванням загиблих в авіакатастрофі в Ірані.