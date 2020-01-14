В Раде объявили перерыв для совещания глав фракций в кабинете Разумкова

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114449 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120031 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118476 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137053 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108611 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109794 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109456 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132039 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130782 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 199721 просмотра

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В Раде объявили перерыв для совещания глав фракций в кабинете Разумкова

В Раде объявили перерыв для совещания глав фракций в кабинете Разумкова

Киев  •  УНН

 • 8050 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв в утреннем заседании и собрал глав фракций и главу комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского на совещание в своем кабинете, передает корреспондент УНН.

"Поступило заявление от двух фракций объявить перерыв на 30 минут и провести совещание в кабинете главы ВРУ. Я приглашаю руководство ВРУ, глав фракций и главу аграрного комитета в мой кабинет. Перерыв до 11:05", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии №1013 и касательно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР №1028.

Ранее ВР начала первое заседание в этом году чествованием погибших в авиакатастрофе в Иране.

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