ВР розпочала перше засідання у цьому році вшануванням загиблих в авіакатастрофі в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України розпочала перше пленарне засідання у 2020 році з ушанування пам’яті загиблих в авіакатастрофі українського літака МАУ в Ірані, передає кореспондент УНН.
"Ця трагедія не лише наша, це трагедія світова. Тому що в ній загинуло 176 людей. З них 11 наших співгромадян. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув в цій страшній трагедії", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.
Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих - всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.