ВР начала первое заседание в этом году чествованием погибших в авиакатастрофе в Иране

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 18162 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116554 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122312 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120670 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 141018 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109670 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110487 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109658 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132105 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ВР начала первое заседание в этом году чествованием погибших в авиакатастрофе в Иране

ВР начала первое заседание в этом году чествованием погибших в авиакатастрофе в Иране

Киев  •  УНН

 • 10709 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины начала первое пленарное заседание в 2020 году в память погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране, передает корреспондент УНН.

"Эта трагедия не только наша, это трагедия мировая. Потому что в ней погибло 176 человек. Из них 11 наших сограждан. Я прошу почтить минутой молчания всех тех, кто погиб в этой страшной трагедии", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Ранее президент Ирана Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбивания украинского пассажирского самолета.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

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