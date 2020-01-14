Рада відновила роботу після двогодинної перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України відновила роботу на ранковому засіданні після тривалої перерви, яка тривала дві години, передає кореспондент УНН.
Так, о 12:33 парламентарі відновили роботу на ранковому засіданні. Перерва була оголошена головою ВРУ Дмитром Разумковим ще о 10:35 для проведення наради з головами фракцій у його кабінеті.
Відразу після продовження роботи 229 народних депутатів підтримали пропозицію голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії і продовжили роботу до вичерпання порядку денного.
Так, о 12:33 парламентарі відновили роботу на ранковому засіданні. Перерва була оголошена головою ВРУ Дмитром Разумковим ще о 10:35 для проведення наради з головами фракцій у його кабінеті.
Після чого перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук продовжив перерву ще на пів години.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема, президентські законопроекти про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії № 1013 та щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ВР № 1028.