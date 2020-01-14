Рада возобновила работу после двухчасового перерыва

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112736 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116839 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115296 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130765 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106349 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108550 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108492 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131942 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130705 просмотра

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Рада возобновила работу после двухчасового перерыва

Рада возобновила работу после двухчасового перерыва

Киев  •  УНН

 • 11133 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины возобновила работу на утреннем заседании после длительного перерыва, который длился два часа, передает корреспондент УНН.

Так, в 12:33 парламентарии восстановили работу на утреннем заседании. Перерыв был объявлен председателем ВРУ Дмитрием Разумковым еще в 10:35 для проведения совещания с председателями фракций в его кабинете.

Сразу после продления работы 229 народных депутатов поддержали предложение председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии и продолжили работу в исчерпания повестки дня.

Так, в 12:33 парламентарии восстановили работу на утреннем заседании. Перерыв был объявлен председателем ВРУ Дмитрием Разумковым еще в 10:35 для проведения совещания с председателями фракций в его кабинете.

После чего первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук продлил перерыв еще на полчаса.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии № 1013 и по консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР № 1028.

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