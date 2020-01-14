Перерву у Раді продовжили на пів години
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Перерву у ранковому засіданні Верховної Ради України продовжено на пів години, до 12:05. Про це заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
“Надійшла заява ще від двох фракцій, перерву продовжено до 12:05”, — зазначив Стефанчук.
Додамо, що раніше голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив перерву на пів години, до 11:05, яка затягнулася до 11:35.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив перерву у ранковому засіданні і зібрав голів фракцій та голову комітету з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського на нараду у своєму кабінеті.