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Ранкова нарада у Разумкова: стало відомо, що обговорювали голови фракцій

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Під час наради у кабінеті голови ВРУ Дмитра Разумкова, яка відбувалася під час перерви у ранковому засіданні парламенту, голови фракцій обговорювали порушення підписаного ними меморандуму щодо ринку землі. Про це кореспонденту УНН повідомила народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Я думаю, обговорювали все-таки більш організаційні питання. Щодо меморандуму, який був підписаний між усіма фракціями напередодні Нового року. А зараз, як я почула від керівництва інших фракцій, він був порушений. Отже, це було те питання, яке обговорювали. Але, звичайно, він стосувався ринку землі", - сказала Верещук, відповідаючи на питання, що обговорювали голови фракцій на нараді у Разумкова.

Додамо, сьогодні близько 10:40 у Раді оголосили перерву для наради голів фракцій у кабінеті Разумкова. Рада відновила роботу лише через дві години.

Нагадаємо, як повідомляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, у Верховній Раді України підписали меморандум щодо ринку землі.

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