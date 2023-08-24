Ракетный удар рф по Днепру: начато расследование, устанавливают тип ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Правоохранители начали расследование по поводу ракетного удара российских оккупантов по Днепру, в результате которого семь человек получили ранения, устанавливается тип ракеты, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в ночь на 24 августа 2023 года армия рф нанесла ракетный удар по городу Днепр. Зафиксировано попадание на территорию транспортного объекта. Семь человек получили ранения. Повреждения получили жилые дома, банк, автозаправочная станция, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, автобусы и автомобили, газопровод.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"При осмотре места происшествия обнаружены обломки ракеты, тип которой устанавливается", - говорится в сообщении.
Напомним
россияне ночью ударили по Днепру ракетами, попав в транспортный объект. Пострадали семь человек – трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет.
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