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Ракетний удар рф по Дніпру: розпочато розслідування, встановлюють тип ракети

Ракетний удар рф по Дніпру: розпочато розслідування, встановлюють тип ракети

Київ • УНН

 • 669060 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Правоохоронці розпочали розслідування з приводу ракетного удару російських окупантів по Дніпру, внаслідок якого семеро людей отримали поранення, встановлюється тип ракети, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, в ніч на 24 серпня 2023 року армія рф нанесла ракетний удар по місто Дніпро. Зафіксовано влучання на територію транспортного об'єкта. Семеро людей отримали поранення. Пошкоджень зазнали житлові будинки, банк, автозаправна станція, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, автобуси та автомобілі, газогін.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Під час огляду місця події виявлено уламки ракети, тип якої встановлюється", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

росіяни вночі вдарили по Дніпру ракетами, поціливши в транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років.

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