Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: завтра установят окончательное количество погибших

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"Завтра будет известно сколько уже именно погибших в финале у нас есть. Криминалистическая лаборатория собирает образцы ДНК и сравнивает их с образцами ДНК родственников, которые обращаются за без вести пропавшими гражданами. Таким образом мы имеем четко пострадавших", - сказал Монастырский.

Детали

Кроме того, глава МВД отметил, что украинские правоохранительные органы располагают данными о том, что самолет с ракетой, выпущенной по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, взлетал с аэродрома в Калужской области. Сейчас уточняют информацию о летчиках.

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"По Кременчугу мы имеем понимание откуда взлетал. Это была Калужская область, аэродром в Калужской области. Оттуда взлетал самолет ТУ-22, который нес смертоносную ракету, это Х-22, это около тонны взрывчатки. Мы понимаем кто служил в этой смене, именно в эту смену находился в аэродроме. Более конкретизируем данные, кто именно был в этом самолете", - рассказал Монастырский.

По его словам, для того, чтобы установить персональные данные лиц, совершивших этот выстрел по гражданскому объекту, подключают многих расследователей.

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"Здесь мы подключаем многих расследователей, наши разведки работают, помогают разведки партнеров для того, чтобы установить персональные данные лиц, совершивших этот выстрел по гражданскому объекту. Как в Кременчуге, так и в Одесской области сегодня. Эти люди будут однозначно установлены. Дальше будут собираться доказательства, фактически они уже собираются", – сказал министр.

Дополнение

Под завалами ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, по которому российские оккупанты нанесли ракетный удар, нашли 28 фрагментов тел, количество погибших возросло до 19.