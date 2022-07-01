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Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: завтра встановлять остаточну кількість загиблих

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: завтра встановлять остаточну кількість загиблих

Київ • УНН

 • 75454 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Завтра буде встановлено остаточну кількість жертв внаслідок ракетного удару рашистів по ТЦ "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Завтра буде відомо, скільки вже саме загиблих у фіналі ми маємо. Криміналістична лабораторія збирає зразки ДНК і порівнює їх зі зразками ДНК родичів, які звертаються по безвісти зниклих громадян. Таким чином ми маємо чітко потерпілих", - сказав Монастирський.

Деталі

Окрім того, глава МВС зазначив, що українські правоохоронні органи мають дані про те, що літак із ракетою, яку випустили по ТЦ "Амстор" у Кременчуці злітав з аеродрому в Калузькій області. Наразі уточнюють інформацію про льотчиків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монастирський повідомляв, ЩО перші імена льотчиків рф, які вдарили по ТЦ у Кременчуці, уже встановлено

"По Кременчуці ми маємо розуміння звідки злітав. Це була Калузька область, аеродром в Калузькій області. Звідти злітав літак ТУ-22 який ніс смертоносну ракету, це Х-22, це близько тонни вибухівки. Ми розуміємо хто служив в цій зміні, саме в цю зміну перебував в аеродромі. Більш конкретизуємо дані хто саме був в цьому літаку", - розповів Монастирський.

За його словами, для того, щоб встановити персональні дані осіб, які здійснили цей постріл по цивільному об'єкту підключають багатьох розслідувачів.

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"Тут ми підключаємо багатьох розслідувачів, наші розвідки працюють, допомагають розвідки партнерів для того, щоб встановити персональні дані осіб, які здійснили цей постріл по цивільному об'єкту. Як в Кременчуці, так і на Одещині сьогодні. Ці люди будуть однозначно встановлені. Далі будуть збиратися докази, фактично вони вже збираються", - сказав міністр.

Доповнення

Під завалами ТЦ "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині, по якому російські окупанти завдали ракетний удар, знайшли 28 фрагментів тіл, кількість загиблих зросла до 19.

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