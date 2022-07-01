Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: відомо про 19 загиблих, під завалами знайшли 28 фрагментів тіл

Цитата

"Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ «Амстор» додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл", - вказали у ДСНС.

Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Доповнення

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Уже повідомили, що є понад 20 загиблих.