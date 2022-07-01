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Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: відомо про 19 загиблих, під завалами знайшли 28 фрагментів тіл

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: відомо про 19 загиблих, під завалами знайшли 28 фрагментів тіл

Київ • УНН

 • 96201 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Під завалами ТЦ "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині, по якому окупанти завдали ракетний удар, знайшли 28 фрагментів тіл, кількість загиблих зросла до 19, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Цитата

"Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ «Амстор» додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл", - вказали у ДСНС.

Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Доповнення

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Уже повідомили, що є понад 20 загиблих.

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