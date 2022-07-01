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Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: известно о 19 погибших, под завалами нашли 28 фрагментов тел

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Под завалами ТЦ "Амстор" в Кременчуге в Полтавской области, по которому оккупанты нанесли ракетный удар, нашли 28 фрагментов тел, число погибших возросло до 19, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 9:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ «Амстор» дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел", - указали в ГСЧС.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

Дополнение

27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Уже сообщили, что есть более 20 погибших.

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