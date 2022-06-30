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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Свідомий воєнний злочин: встановлено обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуку – СБУ

Свідомий воєнний злочин: встановлено обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуку – СБУ

Київ • УНН

 • 117513 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуку. Численні докази підтверджують, що російські окупанти свідомо здійснили воєнний злочин, про це заявив голова СБУ Іван Баканов, інформує УНН.

Деталі

За даними СБУ, ракети Х-22 випустили у повітряному просторі Курської області з бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області рф.

На відео з моментом удару чітко видно – окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти і супутникові знімки міста до та після обстрілу. Тобто всі вигадки роспропаганди спростовуються фактами, зазначили в СБУ.

Щодо обстрілу заводу, то жодних складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", – додав Баканов.

Нагадаємо

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області –  загинуло понад 20 людей. 

У Кременчуці оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ.

Українські Національні Новини

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