Свідомий воєнний злочин: встановлено обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуку – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуку. Численні докази підтверджують, що російські окупанти свідомо здійснили воєнний злочин, про це заявив голова СБУ Іван Баканов, інформує УНН.
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За даними СБУ, ракети Х-22 випустили у повітряному просторі Курської області з бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області рф.
На відео з моментом удару чітко видно – окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти і супутникові знімки міста до та після обстрілу. Тобто всі вигадки роспропаганди спростовуються фактами, зазначили в СБУ.
Щодо обстрілу заводу, то жодних складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.
"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", – додав Баканов.
Нагадаємо
27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області – загинуло понад 20 людей.
У Кременчуці оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ.