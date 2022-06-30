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13:44 • 29359 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 46380 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 47020 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 24723 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57583 просмотра

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Сознательное военное преступление: установлены обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге – СБУ

Сознательное военное преступление: установлены обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге – СБУ

Киев • УНН

 • 117512 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. СБУ установила обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге. Многочисленные доказательства подтверждают, что российские оккупанты сознательно совершили военное преступление, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует УНН.

Детали

По данным СБУ, ракеты Х-22 выпустили в воздушном пространстве Курской области из бомбардировщиков Ту-22М3, которые взлетели с аэродрома "Шайковка" в Калужской области рф.

На видео с момента удара отчетливо видно – оккупанты попали именно в ТЦ, где было много посетителей. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела. То есть все выдумки роспропаганды опровергаются фактами, отметили в СБУ.

Что касается обстрела завода, то никаких складов с военной техникой там не было: он производил асфальтосмесительные установки.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия россии – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства сейчас тщательно документируются" – добавил Баканов.

Напомним

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области –  погибло более 20 человек. 

В Кременчуге объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ.

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