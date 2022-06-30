Сознательное военное преступление: установлены обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. СБУ установила обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге. Многочисленные доказательства подтверждают, что российские оккупанты сознательно совершили военное преступление, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует УНН.
Детали
По данным СБУ, ракеты Х-22 выпустили в воздушном пространстве Курской области из бомбардировщиков Ту-22М3, которые взлетели с аэродрома "Шайковка" в Калужской области рф.
На видео с момента удара отчетливо видно – оккупанты попали именно в ТЦ, где было много посетителей. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела. То есть все выдумки роспропаганды опровергаются фактами, отметили в СБУ.
Что касается обстрела завода, то никаких складов с военной техникой там не было: он производил асфальтосмесительные установки.
"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия россии – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства сейчас тщательно документируются" – добавил Баканов.
Напомним
27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области – погибло более 20 человек.
В Кременчуге объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ.