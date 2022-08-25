Ракетный удар по Хмельницкой области: из-за взрывной волны пострадали женщина и двое детей

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"В результате 2 ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе. Это взрывная волна. За медицинской помощью обратились 3 человека, среди них женщина и двое детей", - сообщил Гамалий в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, у пострадавших легкие повреждения вследствие поражения оконным стеклом. Им предоставлена квалифицированная медицинская помощь.

Дополнение

24 августа рашисты дважды ударили ракетами по критической инфраструктуре Хмельницкой области.