Ракетний удар по Хмельниччині: через вибухову хвилю постраждали жінка і двоє дітей

Цитата

"Внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися 3 людей, серед них жінка і двоє дітей", - повідомив Гамалій у Telegram.

Деталі

За словами голови ОВА, у постраждалих легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога.

Доповнення

24 серпня рашисти двічі вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Хмельниччини.