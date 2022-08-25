Ракетний удар по Хмельниччині: через вибухову хвилю постраждали жінка і двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Хмельниччині 24 серпня за медичною допомогою звернулися троє людей, серед них - діти. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, пише УНН.
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"Внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися 3 людей, серед них жінка і двоє дітей", - повідомив Гамалій у Telegram.
Деталі
За словами голови ОВА, у постраждалих легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога.
Доповнення
24 серпня рашисти двічі вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Хмельниччини.