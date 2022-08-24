Рашисти двічі вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Хмельниччини: інформація щодо постраждалих з'ясовується

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"... сьогодні рашисти "привітали" і нашу область з Днем незалежності! Завдано 2 ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району", - написав Гамалій у Telegram.

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За його словами, пожежа локалізована, зараз там працюють служби ДСНС.

"Наслідки ми ліквідуємо. В будинках, що знаходяться поруч, вибито вікна, двері. З'ясовується інформація щодо постраждалих", - резюмував голова ОВА.

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