Рашисты дважды ударили ракетами по критической инфраструктуре Хмельнитчины: информация о пострадавших выясняется
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Рашисты "поздравили" Хмельнитчину с Днем независимости двумя ракетными ударами по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает УНН.
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"... сегодня рашисты "поздравили" и нашу область с Днем независимости! Нанесены 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района", - написал Гамалий в Telegram.
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По его словам, пожар локализован, сейчас там работают службы ГСЧС.
"Последствия мы ликвидируем. В находящихся рядом домах выбиты окна, двери. Выясняется информация о пострадавших", - резюмировал председатель ОВА.
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