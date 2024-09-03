Ракетный удар рф по Полтаве: Кулеба призвал союзников ускорить доставку в Украину новейших систем ПВО
Киев • УНН
После ракетного удара рф по Полтаве, унесшего 47 жизней, Кулеба призвал союзников ускорить поставки систем ПВО. Министр отметил необходимость усиления воздушного щита Украины.
После удара рф баллистическими ракетами по городу Полтава министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире CNN обратился к союзникам и призвал усиливать воздушный щит Украины, передает УНН.
Глава МИД призвал ускорить доставку в Украину новейших систем ПВО и усиливать воздушный щит и способность Украины противодействовать баллистическим атакам врага.
«Я не знаю, сколько еще должно таких трагедий произойти, чтобы все обещания партнеров по поставкам ПВО были выполнены», - заявил министр.
Ранее
Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая намекнула, что сегодня вероятно был прилет по военным во время построения в Полтаве.
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По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.
Первоначально было известно о 41 погибшем. Более чем 180 человек ранены.
Впоследствии первая леди Украины Елена Зеленская сообщила об увеличении количества погибших до 47 из-за ракетного удара российских войск по Полтаве.
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