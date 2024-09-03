Ракетный удар рф по Полтаве: Кулеба призвал союзников ускорить доставку в Украину новейших систем ПВО

После удара рф баллистическими ракетами по городу Полтава министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире CNN обратился к союзникам и призвал усиливать воздушный щит Украины, передает УНН.

Глава МИД призвал ускорить доставку в Украину новейших систем ПВО и усиливать воздушный щит и способность Украины противодействовать баллистическим атакам врага.

«Я не знаю, сколько еще должно таких трагедий произойти, чтобы все обещания партнеров по поставкам ПВО были выполнены», - заявил министр.

Ранее

Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая намекнула, что сегодня вероятно был прилет по военным во время построения в Полтаве.

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По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

Первоначально было известно о 41 погибшем. Более чем 180 человек ранены.

Впоследствии первая леди Украины Елена Зеленская сообщила об увеличении количества погибших до 47 из-за ракетного удара российских войск по Полтаве.

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