Ракетний удар рф по Полтаві: Кулеба закликав союзників прискорити доставку в Україну новітніх систем ППО
Київ • УНН
Після ракетного удару рф по Полтаві, що забрав 47 життів, Кулеба закликав союзників прискорити постачання систем ППО. Міністр наголосив на необхідності посилення повітряного щиту України.
Після удару рф балістичними ракетами по місту Полтава міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі CNN звернувся до союзників і закликав посилювати повітряний щит України, передає УНН.
Глава МЗС закликав прискорити доставлення в Україну новітніх систем ППО та посилювати повітряний щит і спроможність України протидіяти балістичним атакам ворога.
"Я не знаю, скільки ще має таких трагедій статися, щоб усі обіцянки партнерів щодо постачання ППО були виконані", – заявив міністр.
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За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.
Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.
Згодом перша леді України Олена Зеленська повідомила про збільшення кількості загиблих до 47 через ракетний удар російських військ по Полтаві.
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