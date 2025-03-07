Ракетный удар рф по Харькову: повреждена критическая инфраструктура, 8 пострадавших
Киев • УНН
В результате удара "Искандером" по Харькову пострадало 8 человек и поврежден объект критической инфраструктуры. Повреждено более 30 частных домов, загорелось 5 автомобилей и 10 гаражей.
Количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара по Харькову возросло до 8. Поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщили Харьковский городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, передает УНН.
Количество пострадавших от утреннего обстрела города возросло до 8 человек
Синегубов сообщил, что в результате удара рф "Искандером" повреждена критическая инфраструктура.
"В результате удара "Искандер" поврежден объект критической инфраструктуры. Продолжается восстановление теплоснабжения в 8 многоквартирных домах - это 670 абонентов. Произошло возгорание 5 автомобилей и 10 гаражей, было возгорание в квартире дома. Повреждено более 30 домов частного сектора", - рассказал Синегубов.
Дополнение
В Минэнерго сообщали, что Украина в ночь на 7 марта в очередной раз оказалась под ударом российских ракет и дронов, что привело к серьезным повреждениям энергетической и газовой инфраструктуры.