Ракетний удар рф по Харкову: пошкоджено критичну інфраструктуру, 8 постраждалих

Кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по Харкову зросла до 8. пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомили Харківський міський голова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, передає УНН.

Кількість постраждалих від ранкового обстрілу міста зросла до 8 осіб - написав Терехов

Синєгубов повідомив, що внаслідок удару рф "Іскандером" пошкоджено критичну інфраструктуру.

"Внаслідок удару "Іскандер" пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Триває відновлення теплопостачання у 8 багатоквартирних будинках - це 670 абонентів. Виникло загоряння 5 автомобілів та 10 гаражів, було загоряння у квартирі будинку. Пошкоджено більш як 30 будинків приватного сектору", - розповів Синєгубов.

Доповнення

У Міненерго повідомляли, що Україна у ніч на 7 березня вкотре опинилася під ударом російських ракет і дронів, що спричинило серйозні пошкодження енергетичної та газової інфраструктури.