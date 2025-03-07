Агресор атакує енергетичну інфраструктуру: пошкоджено об'єкти в різних регіонах - Галущенко

Україна вкотре опинилася під ударом російських ракет і дронів, що спричинило серйозні пошкодження енергетичної та газової інфраструктури. Про це повідомляє Міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

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Унаслідок цих обстрілів, дані об’єкти постраждали в різних регіонах країни. На місцях над ліквідацією наслідків працюють рятувальники та енергетики, які роблять усе можливе, щоб відновити подачу електрики та газу.

За словами Германа Галущенко, противник намагається завдати шкоди безпосередньо мирним громадянам, обираючи цілі, які забезпечують теплом та світлом сотні тисяч українців. Ці напади спрямовані на створення стресу та знущання, намагаючись залишити населення без базових ресурсів.

Через поточну небезпеку громадянам рекомендують перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями, адже ситуація на фронті енергетики залишається змінною.

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