Агресор атакує енергетичну інфраструктуру: пошкоджено об'єкти в різних регіонах - Галущенко

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31983 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 50878 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 54752 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 59957 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 71849 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58695 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57364 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122847 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82395 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228895 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
67%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24483 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14859 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21303 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20092 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21247 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91269 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122852 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228901 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405432 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11868 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20288 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21494 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24675 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75846 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Агресор атакує енергетичну інфраструктуру: пошкоджено об'єкти в різних регіонах - Галущенко

Київ • УНН

 • 63451 перегляди

Ворожі ракети та дрони завдали серйозних пошкоджень енергетичній та газовій інфраструктурі України. Рятувальники та енергетики працюють над відновленням подачі електрики та газу в постраждалих регіонах.

Агресор атакує енергетичну інфраструктуру: пошкоджено об'єкти в різних регіонах - Галущенко

Україна вкотре опинилася під ударом російських ракет і дронів, що спричинило серйозні пошкодження енергетичної та газової інфраструктури. Про це повідомляє Міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

Деталі

Унаслідок цих обстрілів, дані об’єкти постраждали в різних регіонах країни. На місцях над ліквідацією наслідків працюють рятувальники та енергетики, які роблять усе можливе, щоб відновити подачу електрики та газу.

За словами Германа Галущенко, противник намагається завдати шкоди безпосередньо мирним громадянам, обираючи цілі, які забезпечують теплом та світлом сотні тисяч українців. Ці напади спрямовані на створення стресу та знущання, намагаючись залишити населення без базових ресурсів.

Через поточну небезпеку громадянам рекомендують перебувати в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями, адже ситуація на фронті енергетики залишається змінною.

Нагадаємо

Зафіксована масована атака терористичної рф на Україну.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися в повітря з аеродрому рф07.03.25, 00:59 • 114954 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійнаЕкономіка
Герман Галущенко
Україна
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39