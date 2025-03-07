Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко
Киев • УНН
Вражеские ракеты и дроны нанесли серьезные повреждения энергетической и газовой инфраструктуре Украины. Спасатели и энергетики работают над восстановлением подачи электричества и газа в пострадавших регионах.
Украина в очередной раз оказалась под ударом российских ракет и дронов, что привело к серьезным повреждениям энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщает Министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.
Детали
В результате этих обстрелов данные объекты пострадали в различных регионах страны. На местах над ликвидацией последствий работают спасатели и энергетики, которые делают все возможное, чтобы восстановить подачу электричества и газа.
По словам Германа Галущенко, противник пытается нанести вред непосредственно мирным гражданам, выбирая цели, которые обеспечивают теплом и светом сотни тысяч украинцев. Эти нападения направлены на создание стресса и издевательства, пытаясь оставить население без базовых ресурсов.
Из-за текущей опасности гражданам рекомендуется находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями, так как ситуация на фронте энергетики остается изменчивой.
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