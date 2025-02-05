Ракетный удар рф по Изюму: в больнице скончался один из раненых

61-летний мужчина, который получил ранения в результате вражеского ракетного удара по Изюму 4 февраля, умер в больнице. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Синегубов, пишет УНН.

К сожалению, в больнице погиб 61-летний мужчина, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что мужчина был госпитализирован в результате вчерашнего обстрела г. Изюм.

Врачи сутки боролись за его жизнь, но спасти не удалось.

Напомним

4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Изюм. По предварительным данным, была использована баллистическая ракета, которая попала в административное здание. Также сообщается, что повреждено 170 квартир.

В результате удара ракетой "Искандер" по Изюму погибли 5 человек, ранены 55 человек, среди них трое детей. Повреждены админздания и жилые дома, большинство пострадавших - работники госучреждений.

Позже сообщили об установлении данных погибших в результате обстрела женщин. Им было по 18 и 19 лет, одна из них была беременна.