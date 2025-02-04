Ракетний удар по Ізюму: кількість поранених зросла до 55, більшість з них - чиновники

Внаслідок ракетного удару по Ізюму, Харківська область, поранено 55 людей, серед них троє дітей. Більшість постраждалих – працівники держустанов, зокрема податкової, Служби у справах дітей і медичного коледжу. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Внаслідок ракетного удару, попередньо тип "Іскандер", загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють

Він розповів, що постраждали 55 людей, серед яких є троє дітей.

Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому