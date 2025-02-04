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Ракетний удар по Ізюму: кількість поранених зросла до 55, більшість з них - чиновники

Київ • УНН

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Внаслідок удару ракетою "Іскандер" по Ізюму загинуло 5 осіб, поранено 55 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено адмінбудівлі та житлові будинки, більшість постраждалих - працівники держустанов.

Внаслідок ракетного удару по Ізюму, Харківська область, поранено 55 людей, серед них троє дітей. Більшість постраждалих – працівники держустанов, зокрема податкової, Служби у справах дітей і медичного коледжу. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Внаслідок ракетного удару, попередньо тип "Іскандер", загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють 

- зауважив Синєгубов.

Він розповів, що постраждали 55 людей, серед яких є троє дітей.

Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому 

- повідомив голова ОВА.

Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено ще одну адмінбудівлю та вибито вікна у трьох багатоквартирних будинках.

За його словами, більшість постраждалих - це працівники податкової, Служби у справах дітей, виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Нагадаємо

4 лютого російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Ізюм. За попередніми даними, було використано балістичну ракету, яка влучила в адміністративну будівлю.

Внаслідок ракетного удару на Харківщині пошкоджено 170 квартир. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Війна
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