Ракетный удар по Изюму: количество раненых возросло до 55, большинство из них - чиновники
Киев • УНН
В результате удара ракетой "Искандер" по Изюму погибли 5 человек, ранены 55 человек, среди них трое детей. Повреждены админздания и жилые дома, большинство пострадавших - работники госучреждений.
В результате ракетного удара по Изюму, Харьковская область, ранены 55 человек, среди них трое детей. Большинство пострадавших - работники госучреждений, в частности налоговой, Службы по делам детей и медицинского колледжа. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В результате ракетного удара, предварительно тип "Искандер", погибли 44-летний мужчина, 69-летний мужчина и две женщины и один мужчина - их данные устанавливают
Он рассказал, что пострадали 55 человек, среди которых есть трое детей.
Среди них мальчик 6 лет, девушки 14 и 16 лет. Девушка 14 лет в тяжелом состоянии. Мальчик и 16-летняя девушка в среднем
Синегубов сообщил, что в результате обстрела частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено еще одно админздание и выбиты окна в трех многоквартирных домах.
По его словам, большинство пострадавших - это работники налоговой, Службы по делам детей, исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.
Напомним
4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Изюм. По предварительным данным, была использована баллистическая ракета, которая попала в административное здание.
В результате ракетного удара на Харьковщине повреждено 170 квартир.