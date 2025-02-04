Ракетный удар по Изюму: количество раненых возросло до 55, большинство из них - чиновники

В результате ракетного удара по Изюму, Харьковская область, ранены 55 человек, среди них трое детей. Большинство пострадавших - работники госучреждений, в частности налоговой, Службы по делам детей и медицинского колледжа. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате ракетного удара, предварительно тип "Искандер", погибли 44-летний мужчина, 69-летний мужчина и две женщины и один мужчина - их данные устанавливают - заметил Синегубов.

Он рассказал, что пострадали 55 человек, среди которых есть трое детей.

Среди них мальчик 6 лет, девушки 14 и 16 лет. Девушка 14 лет в тяжелом состоянии. Мальчик и 16-летняя девушка в среднем - сообщил председатель ОВА.

Синегубов сообщил, что в результате обстрела частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено еще одно админздание и выбиты окна в трех многоквартирных домах.

По его словам, большинство пострадавших - это работники налоговой, Службы по делам детей, исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.

Напомним

4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Изюм. По предварительным данным, была использована баллистическая ракета, которая попала в административное здание.

В результате ракетного удара на Харьковщине повреждено 170 квартир.