Удар рф по Ізюму: встановлені дані жінок які загинули, одна із них була вагітна

Встановлено особи двох жінок, які загинули сьогодні внаслідок ракетного удару рф по Ізюму Харківської області. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна, - зазначив він.

Доповнення

4 лютого російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Ізюм. За попередніми даними, було використано балістичну ракету, яка влучила в адміністративну будівлю. Також повідомляєть, що пошкоджено 170 квартир.

Внаслідок удару ракетою "Іскандер" по Ізюму загинуло 5 осіб, поранено 55 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено адмінбудівлі та житлові будинки, більшість постраждалих - працівники держустанов.