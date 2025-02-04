Удар рф по Изюму: установлены данные погибших женщин, одна из них была беременна
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Изюму погибли две молодые женщины 18 и 19 лет. Одна из погибших была беременна, сообщил председатель Харьковской ОГА.
Установлены личности двух женщин, погибших сегодня в результате ракетного удара рф по Изюму Харьковской области. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Установлены данные погибших в результате обстрела женщин. Им было по 18 и 19 лет, одна из них была беременна,
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4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Изюм. По предварительным данным, была использована баллистическая ракета, которая попала в административное здание. Также сообщается, что повреждено 170 квартир.
В результате удара ракетой «Искандер» по Изюму погибли 5 человек, ранены 55 человек, среди них трое детей. Повреждены админздания и жилые дома, большинство пострадавших - работники госучреждений.