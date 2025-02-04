Удар рф по Изюму: установлены данные погибших женщин, одна из них была беременна

Установлены личности двух женщин, погибших сегодня в результате ракетного удара рф по Изюму Харьковской области. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Установлены данные погибших в результате обстрела женщин. Им было по 18 и 19 лет, одна из них была беременна,