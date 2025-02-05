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Ракетний удар рф по Ізюму: у лікарні помер один з поранених

Київ • УНН

 • 25046 перегляди

В лікарні помер 61-річний чоловік, поранений під час ракетного удару рф по Ізюму 4 лютого. Лікарі цілу добу боролися за його життя, але врятувати пацієнта не вдалося.

61-річний чоловік, який зазнав поранень внаслідок ворожого ракетного удару по Ізюму 4 лютого, помер у лікарні. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Синєгубов, пише УНН.

На жаль, у лікарні загинув 61-річний чоловік,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається. що чоловік був госпіталізований внаслідок вчорашнього обстрілу м. Ізюм.

Лікарі добу боролися за його життя, але врятувати не вдалось.

Нагадаємо

4 лютого російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Ізюм. За попередніми даними, було використано балістичну ракету, яка влучила в адміністративну будівлю. Також повідомляєть, що пошкоджено 170 квартир. 

Внаслідок удару ракетою "Іскандер" по Ізюму загинуло 5 осіб, поранено 55 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено адмінбудівлі та житлові будинки, більшість постраждалих - працівники держустанов.

Пізніше повідомили про встановлені даних загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
iziumІзюм
kharkivХарків

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