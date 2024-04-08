Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  139476 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  112678 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  203691 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192073 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182321 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152667 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110032 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127678 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области, повредив частные домохозяйства и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Война •   •  9594 просмотра
Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия

рф ударила по промобъекту в Запорожье: известно о 6 пострадавших - ОВА

Российская армия нанесла удар по промышленному объекту в Запорожье, в результате чего ранения получили 6 человек.

Война •   •  10175 просмотра
рф ударила по промобъекту в Запорожье: известно о 6 пострадавших - ОВА

Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту попытки вручения повестки журналисту "Слідство. інфо" за его расследование в отношении чиновника Службы безопасности Украины.

Криминал и ЧП •   •  8101 просмотра
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство

Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50

У россиян осталось около 7 самолетов А-50, которые они сейчас модернизируют, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  8814 просмотра
Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50

Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"

Львовский городской совет создал интерактивную "Цветочную карту", на которой показано более 50 локаций по всему городу, где цветут тюльпаны, сакуры, магнолии и груши Шантаклера.

Общество •   •  8421 просмотра
Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"

Литва предлагает разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине - министр энергетики

Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанции и передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.

Война •   •  11064 просмотра
Литва предлагает разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине - министр энергетики

"Нанес около 10 ударов ножом": житель Харьковщины получил пожизненное заключение за убийство женщины

50-летний мужчина был приговорен к пожизненному заключению судом апелляционной инстанции в Харьковской области. В 2017 году он нанес около 10 ножевых ранений женщине, потерпевшая погибла.

Криминал и ЧП •   •  7863 просмотра
"Нанес около 10 ударов ножом": житель Харьковщины получил пожизненное заключение за убийство женщины

Лечение бесплодия за государственные средства: договоры заключили с 15 больницами, выделили на это почти 1,9 млрд грн

Впервые в Украине бесплатное лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий стало доступным по программе медицинских гарантий - на это направление выделено 1,87 млрд грн.

Общество •   •  7729 просмотра
Лечение бесплодия за государственные средства: договоры заключили с 15 больницами, выделили на это почти 1,9 млрд грн

россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

россияне готовятся к вывозу тысячи украинских детей с оккупированных территорий в рф под видом "оздоровления".

Война •   •  7993 просмотра
россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"

После недавней атаки украинских беспилотников на комплексы НПЗ россия усиливает противовоздушную оборону на нефтехранилище в Туле, развернув систему "Панцирь С1" для защиты промышленной инфраструктуры города.

Война •   •  8057 просмотра
После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"