Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия

Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области, предварительно, ракетой Х-35, сообщили в Харьковской областной прокуратуре и показали последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 8 апреля вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по городу Чугуев. "Получили повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки. Без пострадавших", - указали в прокуратуре.

"По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту ракетой Х-35", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА