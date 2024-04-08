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Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия
Российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области, повредив частные домохозяйства и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.
рф ударила по промобъекту в Запорожье: известно о 6 пострадавших - ОВА
Российская армия нанесла удар по промышленному объекту в Запорожье, в результате чего ранения получили 6 человек.
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту попытки вручения повестки журналисту "Слідство. інфо" за его расследование в отношении чиновника Службы безопасности Украины.
Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50
У россиян осталось около 7 самолетов А-50, которые они сейчас модернизируют, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"
Львовский городской совет создал интерактивную "Цветочную карту", на которой показано более 50 локаций по всему городу, где цветут тюльпаны, сакуры, магнолии и груши Шантаклера.
Литва предлагает разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине - министр энергетики
Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанции и передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.
"Нанес около 10 ударов ножом": житель Харьковщины получил пожизненное заключение за убийство женщины
50-летний мужчина был приговорен к пожизненному заключению судом апелляционной инстанции в Харьковской области. В 2017 году он нанес около 10 ножевых ранений женщине, потерпевшая погибла.
Лечение бесплодия за государственные средства: договоры заключили с 15 больницами, выделили на это почти 1,9 млрд грн
Впервые в Украине бесплатное лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий стало доступным по программе медицинских гарантий - на это направление выделено 1,87 млрд грн.
россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления
россияне готовятся к вывозу тысячи украинских детей с оккупированных территорий в рф под видом "оздоровления".
После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"
После недавней атаки украинских беспилотников на комплексы НПЗ россия усиливает противовоздушную оборону на нефтехранилище в Туле, развернув систему "Панцирь С1" для защиты промышленной инфраструктуры города.