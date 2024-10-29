Ракетный удар по Кривому Рогу: есть погибший, количество раненых возросло
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб 39-летний мужчина, 12 человек ранены. Почти разрушен трехэтажный жилой дом, повреждены окружающие здания.
В результате ракетного удара по городу Кривой Рог погиб человек. Количество пострадавших возросло. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, пишет УНН.
Детали
Он отметил, что в результате атаки почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке.
В настоящее время обнаружено 12 раненых - трое в операционной, из них двое мужчин - с очень тяжелыми травмами.
К сожалению, в операционной больницы умер парень 39 лет, получивший сверхтяжелую открытую черепно-мозговую травму. Врачи сделали все, что смогли,
Кроме того, по его словам, вокруг места прилета очень много поврежденных домов, выбиты стекла и балконы.
Продолжается аварийно-спасательная операция.
Напомним
В Кривом Роге произошел ракетный удар, в результате которого есть пострадавшие.
Каждое рукопожатие с путиным придает ему уверенности: Зеленский отреагировал на российские удары по Харькову и Кривому Рогу28 октября 2024, 22:26 • 2698 просмотров